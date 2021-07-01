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Рада ухвалила закон про корінні народи України, який розлютив Путіна

1 липня 2021 16:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати визначили, які в Україні будуть корінні народи і які вони отримають права

/ Фото: Сьогодні

Верховна Рада прийняла у першому читанні та в цілому законопроєкт №5506 про корінні народи, до яких будуть офіційно зараховані кримські татари. Відповідний документ підтримали 325 народних депутатів.

Які у нас є корінні народи і що їм пропонують

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Депутати визначили, що корінним народом буде вважатися етнічна спільнота, яка сформувалося на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самовизначила себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами визнали:

  • кримських татар;
  • караїмів;
  • кримчаків.

Цим народностям надано право на самовизначення в Україні, встановлювати свій політичний статус в рамках Конституції і законів України, вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Зможуть створювати свої навчальні заклади або співпрацювати з навчальними закладами всіх форм власності з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури відповідного корінного народу і навчання на мові відповідного корінного народу. Держава гарантує можливість вивчення мов корінних народів України.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко пояснював, чому в законопроєкті не йдеться про білорусів, росіян, молдован, угорців, євреїв.

"Справа в тому, що відповідно до міжнародного права є чітке визначення, що таке корінний народ. Це народ, етногенез (його поява, історія, культура) якого пов'язаний з певною територією, але при цьому своєї держави він не має. Тобто, білоруси, угорці, молдовани, болгари, росіяни свою державу мають. А кримчаки, караїми, кримські татари – не мають, але існування цих народів пов'язано з Україною", – пояснив він.

Чому біситься Росія?

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Президент РФ Володимир Путін нагадав, що споконвіку на території України жили рросійські люди, а тепер їх нібито не хочуть визнавати корінним народом. За його словами, це нібито може привести до того, що частині людей доведеться виїхати.

"Вони будуть почуватися людьми другого сорту. Це призведе до скорочення загального числа росіян. Це можна порівняти за своїми негативними наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження. Видавлюють російську мову з реального практичного життя", – сказав він.

У Держдумі РФ навіть прийняли заяву, в якій називають сам факт законодавчої ініціативи президента Володимира Зеленського кричущою провокацією.

"Розчерком пера права вважати себе корінними народами на території України позбавляються мільйони росіян (17,2% населення, за даними останнього перепису), сотні тисяч білорусів (0,57%) і молдаван (0,54%), що входять до трійки найбільших національних меншин в Україні. До корінних народів, у разі прийняття невідкладного закону, не матимуть права віднести себе ні угорці та русини Закарпаття, ні євреї, ні болгари в Одеській області, ні греки на Приазов'ї", – заявили російські депутати.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше в Офісі президента називали 3 причини істерії Путіна через закон про корінні народи.

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