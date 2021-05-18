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30 років ніхто не робив: Зеленський подає законопроєкт про корінні народи

18 травня, 16:53

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

В Україні вже затверджено Стратегію деокупацію Криму, а тепер хочуть відновити права кримських татар

Зеленський і кримські татари. Колаж "Сьогодні"

Зеленський і кримські татари. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що подає у Верховну Раду законопроєкт про корінні народи України.

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Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Він нагадав, що раніше було затверджено Стратегію деокупації і реінтеграції Криму, якою передбачено основний пріоритет – відновлення і забезпечення прав кримських татар як корінного народу.

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"І сьогодні, я вношу на розгляд парламенту невідкладний законопроєкт про корінні народи. Впевнений, що у стислі терміни депутати розглянуть і закріплять статус корінних народів України, зокрема кримських татар, і нарешті зроблять те, що відкладали 30 років, вісім скликань Верховної Ради і всі попередні президенти", – сказав Зеленський.

Відео: facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Зеленський схвалив Стратегію деокупацію Криму. Вона передбачає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на повернення півострова Україні.

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