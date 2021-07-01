Рада скасувала вільну економічну зону "Крим". Що це означає

Нардепи змінили правила в'їзду до Криму для українців та іноземців

Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 1 липня, на засіданні Верховної Ради нардепи скасували режим вільної економічної зони "Крим".

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Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання ВР.

Народні депутати прийняли за основу і в цілому відповідний законопроєкт №5502-д. Згідно з документом, закон "Про створення вільної економічної зони" Крим "і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" визнали таким, що втратив силу.

Відзначимо, що цей же закон унормовує порядок в'їзду осіб в окупований Крим і виїзд з нього. Тепер українці можуть вільно і безперешкодно відвідувати окуповані території лише через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Там здійснюється тимчасовий прикордонний контроль – потрібно пред'явити документ визначений статтею 5 ЗУ "Про громадянство України" або статтею 2 ЗУ "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України".

А іноземці та особи без громадянства повинні будуть на КПВВ пред'явити паспорт іноземця та спеціальний дозвіл з урахуванням положень ЗУ "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

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"Норми міжнародних угод, укладених між компетентними органами України та інших країн, про в'їзд, виїзд і пересуванні фізичних осіб по території договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію України", – зазначено в законі.

Крім того, народні депутати схвалили в цілому законопроєкт №5501-д, який вносить необхідні зміни до Податкового кодексу в рамках скасування цієї вільної економічної зони.

Раніше ми повідомляли, що глава російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой вважає, що прийнята жорстка резолюція по Криму не матиме жодних наслідків для Росії.

А член української делегації Євгенія Кравчук назвала нову резолюцію ПАРЄ найжорсткішою з усіх прийнятих раніше. У документ були внесені поправки, які констатують політичне підґрунтя переслідувань кримських татар окупаційною владою.

Також напередодні Кравчук відзначала, що резолюція ПАРЄ – це ще один міжнародний документ, який зможуть використовувати і адвокати, і громадські організації, і правозахисні організації, а потім може бути використана і в позовах до Росії в міжнародних судах.