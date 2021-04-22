Зустріч на Донбасі: у Путіна сказали, коли Зеленський отримає відповідь

Київ уже другу добу чекає відповіді з Москви, але господар Кремля щось не поспішає їхати на Донбас – Пєсков прояснив ситуацію

Президент РФ Володимир Путін сам відповість українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі, але тільки тоді, коли сам це вирішить.

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Про це сказав спікер Кремля Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.

Однак він не відповів, чи можлива ця зустріч саме на Донбасі, якщо Путін раптом погодиться.

"Так, президенту доповіли (про пропозицію Зеленського). Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам. Мені зараз нічого сказати", – сказав Пєсков.

Водно час у Кремлі заявили, що в Росії є "червоні лінії" стосовно України, а не тільки Заходу, пише ТАСС.

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"Червона лінія" є в цілому в Росії, це пов'язано з національними інтересами. Звичайно, це стосується і двосторонніх відносин з іншими державами, включно з Україною. Вона проходить саме на рубежі наших національних інтересів", – додав Пєсков.

Заразом він вкотре цинічно заявив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі.

Читайте детальніше в нашому матеріалі про можливі переговори президентів, навіщо Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі.

Всі подробиці в спецтемі Зеленський викликав Путіна на Донбас

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