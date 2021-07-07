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Шлях для приєднання України до Альянсу. Як проходять штабні переговори між ЗСУ та НАТО

7 липня 2021 18:27

Ігор Сєров , Юлія Ляхова

Як розповів Сирський, мета переговорів – налагодження персональних зв'язків між керівниками структурних підрозділів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський і командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотиє. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський і командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотиє. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Вже другий день в Україні тривають штабні переговори між командуваннями Сухопутних військ ЗСУ і Сухопутних військ НАТО.

Про мету цих переговорів "Сьогодні" розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

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"Мета цих переговорів – налагодження персональних зв'язків між керівниками структурних підрозділів, удосконалення подальших взаємодій. Ці переговори для нас важливі. Крім генерал-лейтенанта Клотьє (командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотьє. – Ред.) до нас прибули генерали і офіцери його штабу, всього близько 30 осіб", – розповів нам командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, Клотьє буде ознайомлений з процесом навчання українських військовослужбовців – це є ще одним кроком на шляху до вступу в НАТО.

"Ми готові і отримали впевненість у тому, що рухаємося в потрібному напрямку, ми вийшли на ті рубежі, які були заплановані", – зазначив Сирський.

На запитання кореспондента "Сьогодні" про перспективи членства України в Альянсі Роджер Клотьє сказав, що він відповідає за бойову готовність.

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"Це питання ми залишимо для нашого політичного керівництва, тому що я, як командуючий Сухопутних військ НАТО, відповідаю як за бойову готовність наших підрозділів, так і за бойову готовність наших партнерів", – сказав Клотьє.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що Європі варто зробити крок назустріч Україні, оскільки наша країна вже зробила досить багато для членства в ЄС і НАТО.

Як ми вже писали, раніше президент РФ розповідав, чому боїться вступу України в НАТО. Він навів у приклад ракети, які можуть виявитися на українській території, націлені на Москву.

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