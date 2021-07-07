Путь для присоединения Украины к Альянсу. Как проходят штабные переговоры между ВСУ и НАТО

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотие. Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Уже второй день в Украине продолжаются штабные переговоры между командованиями Сухопутных войск ВСУ и Сухопутных войск НАТО.

О цели этих переговоров "Сегодня" рассказал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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"Цель этих переговоров – налаживание персональных связей между руководителями структурных подразделений, усовершенствование дальнейших взаимодействий. Эти переговоры для нас важны. Кроме генерал-лейтенанта Клотье (командующий Сухопутных войск НАТО генерал-лейтенант Роджер Клотье. – Ред.) к нам прибыли генералы и офицеры его штаба, всего около 30 человек", – рассказал нам командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, Клотье будет ознакомлен с процессом обучения украинских военнослужащих – это является еще одним шагом на пути к вступлению в НАТО.

"Мы готовы и получили уверенность в том, что движемся в нужном направлении, мы вышли на те рубежи, которые были запланированы", – отметил Сырский.

На вопрос корреспондента "Сегодня" о перспективах членства Украины в Альянсе Роджер Клотье сказал, что он отвечает за боевую готовность.

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"Этот вопрос мы оставим для нашего политического руководства, потому что я, как командующий Сухопутных войск НАТО, отвечаю как за боевую готовность наших подразделений, так и за боевую готовность наших партнеров", - сказал Клотье.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что Европе пора сделать шаг навстречу Украине, поскольку наша страна уже сделала достаточно много для членства в ЕС и НАТО.

Как мы уже писали, ранее президент РФ рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.