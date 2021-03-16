Президент Литви вибрав Київ для першої закордонної поїздки після карантину: програма візиту

У Гітанаса Науседи запланований дуже щільний графік і численні зустрічі

Президент Литви Гітанас Науседа 18 березня відвідає Україну, це буде його перший після карантину закордонний візит. Вже стала відома програма візиту литовського лідера до Києва.

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Про це повідомляє литовський портал Delfi.lt.

Цей візит планувався наприкінці минулого року, але його довелося відкласти через пандемію коронавірусу.

"Президент радий, що у нього буде можливість відвідати Україну, висловити підтримку Литвою євроатлантичної інтеграції України. Це буде основне його послання під час цього візиту. Також він підкреслить, що Литва не забуває Україну, постійно підтримує її територіальну єдність, її інтегральність, суверенітет на всій її території", – розповіла старша радниця президента Аста Скайсгіріте радіостанції Žiniu radijas.

У Києві заплановано засідання президентських рад Литви та України. Науседа також виступить з промовою у Верховній Раді, привітає бізнес-форум, який проходить у цей час, вшанує пам'ять жертв Голодомору та Майдану, проведе зустріч з пораненими солдатами.

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Радник також зазначила, що глави держав також говоритимуть про поновлені бойові дії на сході України.

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"Однією з версій, чому це робиться, є включення до списку санкцій України однієї особи, близької до президента Росії Володимира Путіна. Можливо, це своєрідна акція помсти. Однак, хай там як, факт, що воєнні дії стали інтенсивнішими, показує, що бажання врегулювати конфлікт мирним шляхом у Росії, на жаль, нема. Підтримуються дії сепаратистів, їхні воєнні дії", – заявила Скайсгіріте.

Окрім того, під час візиту до Києва дружина глави литовської держави Діана Науседене відкриє Центр балтистики в Університеті ім. Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у телефонній розмові Зеленського і Науседи 27 квітня 2020 року глава української держави запросив свого колегу з візитом до Києва.

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А 27 листопада 2019 року у Вільнюсі президенти України і Литви взяли участь в роботі V Двостороннього економічного форуму.

Дивіться відео візиту Зеленського до Литви в листопаді 2019 року:

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