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Президент Литвы выбрал Киев для первой зарубежной поездки после карантина: программа визита

16 марта, 16:51

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

У Гитанаса Науседы запланирован очень плотный график и многочисленные встречи

Президент Литвы Гитанас Науседа 18 марта посетит Украину, это будет его первый после карантина зарубежный визит. Уже стала известна программа визита литовского лидера в Киев.

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Об этом сообщает литовский портал Delfi.lt.

Этот визит планировался в конце прошлого года, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

"Президент рад, что у него будет возможность посетить Украину, выразить поддержку Литвой евроатлантической интеграции Украины. Это будет основное его послание в ходе этого визита. Также он подчеркнет, что Литва не забывает Украину, постоянно поддерживает ее территориальное единство, ее интегральность, суверенитет на всей ее территории", – рассказала старший советник президента Аста Скайсгирите радиостанции Žiniu radijas.

В Киеве запланировано заседание президентских советов Литвы и Украины. Науседа также выступит с речью в Верховной Раде, поприветствует проходящий в это же время бизнес-форум, почтит память жертв Голодомора и Майдана, проведет встречу с получившими ранения солдатами.

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Советник также отметила, что главы двух государств также будут говорить о возобновленных военных действиях на востоке Украины.

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"Одной из версий, почему это делается, является включение в санкционный список Украины одного лица, близкого к президенту России Владимиру Путину. Возможно, это своеобразная акция мести. Однако, как бы то ни было, факт, что военные действия стали интенсивнее, показывает, что желания урегулировать конфликт мирным путем у России, увы, нет. Поддерживаются действия сепаратистов, их военные действия", – заявила Скайсгирите.

Кроме того, во время визита в Киев супруга главы литовского государства Диана Науседене откроет Центр балтистики в Университете им. Тараса Шевченко.

Напомним, в телефонном разговоре Зеленского и Науседы 27 апреля 2020 года глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

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А 27 ноября 2019 года в Вильнюсе президенты Украины и Литвы приняли участие в работе V Двустороннего экономического форума.

Смотрите видео визита Зеленского в Литву в ноябре 2019 года:

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Литва Донбасс Верховная Рада Владимир Зеленский визит в Киев Гитанас Науседа

Источник: Сегодня

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