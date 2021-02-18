Президент Литви: Не можна закрити очі на вторгнення Росії до України

Європейський Союз повинен ввести нові санкції проти путінського режиму за агресію проти України і російської опозиції, а також зупинити "Північний потік – 2". Про це сказав у інтерв'ю DW президент Литви Ґітанас Науседа.

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За його словами, Європа не може миритися з тим, що відбувається в самій Росії, зокрема отруєнням і затриманням Навального. Також президент Литви нагадав про агресію проти України. Тому ЄС повинен ввести санкції, оскільки "Росія – це загроза сусідам і регіону".

"Звичайно, ми не можемо закрити очі і сказати, що 2014 року в Україні нічого не відбувалося, що в Білорусі нічого не відбувається, що Росія в цьому не бере участь. Ми не можемо ігнорувати ці факти", – сказав Науседа.

Президент Литви вважає, що це повинні бути персональні санкції стосовно суб'єктів, пов'язаних з репресіями проти російської опозиції, а також весь спектр санкцій проти "Північного потоку – 2". Це єдині обмежувальні заходи, які були б болючі для російського режиму.

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"Санкції працюють, і я думаю, що ті обмежувальні заходи, які були введені стосовно Росії з 2014 року, впливають на російську економіку, вони були болючими", – додав литовський лідер.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до розриву відносин з ЄС, якщо будуть нові санкції.

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