У Раді виступить президент однієї з країн Євросоюзу

В Україну на цьому тижні приїде європейський лідер

Президент Литви Гітанас Науседа 18 березня виступить у Верховній Раді. Про це заявив на Погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков.

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За його словами, литовський лідер буде в Україні у четвер.

"Було звернення до Верховної Ради з пропозицією виступу пана Науседи в стінах парламенту. Я проговорив це з керівниками депутатських фракцій і груп. Така пропозиція підтримується, і, я думаю, ми зможемо організувати цей процес", – сказав Разумков.

Спікер нагадав, що Литва є постійним партнером України і в Парламентській асамблеї Ради Європи, і в рамках "Балтік +" і в інших міжнародних організаціях.

"Литва – це надійний партнер, з яким ми проходимо ті виклики, які сьогодні стоять і перед Україною, і перед Європою. Нас об'єднує багато спільного", – додав глава ВР.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше Науседа заявляв, що не можна закрити очі на вторгнення Росії в Україну. Литовський лідер розповів, які санкції потрібно ввести проти Росії.

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