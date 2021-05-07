"Уявіть купу попелу". Бужанський вчить, як відповідати на провокації про День перемоги

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський, який вже жорстко висловився про День примирення 8 травня, розповів за якими критеріями потрібно оцінювати значимість Дня перемоги.

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Про це він написав у себе в Telegram.

"Коли журналісти питають, як українці ставляться до Другій Світовій Війні, коли вас питають, завжди уявляйте собі купу попелу", – написав він.

За його словами, якби не перемога у війні, сьогодні нічого б не було: "не було б дітей, дружин, чоловіків, батьків, нічого б не було" .

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"Представили? Ну все, тепер можна сміливо відповідати на питання про своє ставлення до Другої Світової Війни і про те, що для вас День Перемоги. Адже це не абстрактний якийсь попіл десь там. Це ви, ваш попіл, все найдорожче вам – попіл. І нічого більше", – написав він.

Нагадаємо, в ефірі телеканалу "Україна 24" Максим Бужанський влаштував перепалку з екс-міністром Володимиром Омеляном стосовно тоталітарних режимів.