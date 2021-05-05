"У вас хочуть вкрасти" 9 травня": у "Слузі народу" жорстко висловилися про День примирення 8 травня

Також депутат назвав фальшивкою і убогою державну політику стосовно 8 травня і вважає дуістю символіку у вигляді маків

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що не визнає День пам'яті і примирення 8 травня в честь всіх жертв Другої світової війни та вважає, що є тільки одне свято – День перемоги 9 травня.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу НАШ.

Спочатку він назвав убогою національну політику України стосовно дати перемоги над нацизмом, а саме 8 травня, і розкритикував символіку.

"Я проти. Я кажу, що це дурість. Ці маки (символ Дня пам'яті і примирення) нічого не значать. Вони передрали фландрійскі поля Першої світової війни. Вони нічого не значать для нас. Їм весь час хочеться щось чіпляти. Це махровий "совок", який продають нашим громадянам", – сказав Бужанський.

Він нагадав, що в Україні все ще існує державне свято День перемоги 9 травня.

"Для того, щоб його вкрасти, вам намагаються продати т.зв. День пам'яті і примирення 8 травня", – сказав нардеп.

"Слуга народу" закликав українців відповісти самим собі на запитання, з ким потрібно примирятися: з нинішніми німцями українці не сварилися – вони нормальні люди, а з нацистами навряд чи українці будуть миритися.

"Вам ні з ким примирятися. Ви з усіма, з ким потрібно було, – не сварилися. Це фальшива дата (8 травня) і сенс її існування тільки один – у вас хочуть вкрасти День перемоги", – підкреслив Бужанський.

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На уточнююче питання, чи вважає він, що державна політика в цьому питанні фальшивка, "слуга народу" відповів однозначно: "Так. Я, народний депутат Максим Бужанський, кажу: державна політика України в цьому історичному питанні – це фальшивка".

Нагадаємо, ще в 2015 році Верховна Рада прийняла закон про встановлення в Україні 8 травня Днем пам'яті і примирення.

Також було проведено дослідження, яка дата ближча для українців – День пам'яті або День перемоги.