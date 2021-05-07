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"Ваші батьки були окупантами?": Бужанський захистив СРСР в суперечці з Омеляном (відео)

7 травня, 09:25

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутат і колишній міністр влаштували перепалку через два тоталітарні режими, які довелося пережити українцям

Бужанський (зліва) и Омелян. Колаж "Сьогодні"

Бужанський (зліва) и Омелян. Колаж "Сьогодні"

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян і народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський влаштували перепалку в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24". А все через тоталітарні режими нацистів і СРСР.

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Омелян почав з того, що закликав українців зрозуміти, що так, ми і перемогли у Другій світовій війні, але не потрібно забувати, що Україна пережила два страшних тоталітарних режими.

На це Бужанський кинув репліку: "Тільки один з них завів людей в газові камери, а другий із них людей вивів".

"Я не дозволю вам брехати. Ваші батьки вивели людей із газових камер. Коли вам говорять про два тоталітарні режими – ваших батьків ставлять поруч з нацистами, які їх туди (в газові камери) завели. Ваших батьків ставлять з тими, хто вбив 27 мільйонів наших громадян", – сказав нардеп.

Омелян нагадав, що під час нацистської окупації загинули від 6 до 8 млн українців, а під час радянської окупації загинули від 10 до 15 млн українців. І тут знову слово взяв "слуга народу".

"Ким були ваші батьки – окупантами або рабами безправними? Чи посібниками окупантів?" – запитав Бужанський, але відповіді так і не отримав від Омеляна.

Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Максим Бужанський вже відзначився скандальним висловлюванням про День примирення 8 травня. Він виступив на підтримку саме Дня перемоги 9 травня.

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