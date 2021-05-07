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"Представьте груду пепла". Бужанский учит, как отвечать на провокации о Дне победе

7 мая, 22:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Народный депутат предложил радикальный способ, как оценивать значимость победы СССР во Второй мировой войне

Фото: УНИАН

Фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, который уже жестко высказался о Дне примирения 8 мая, рассказал по каким критериям нужно оценивать значимость Дня победы.

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Об этом он написал у себя в Telegram.

"Когда журналисты спрашивают, как украинцы относятся к Второй Мировой Войне, когда вас спрашивают, всегда представляйте себе груду пепла", – написал он.

По его словам, если бы не победа в войне, сегодня ничего бы не было: "Не было бы детей, жен, мужей, родителей, ничего бы не было".

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"Представили? Ну все, теперь можно смело отвечать на вопрос о своём отношении к Второй Мировой Войне и о том, что для вас День Победы. Это ведь не абстрактный какой-то пепел где-то там. Это вы, ваш пепел, все самое дорогое вам – пепел. И ничего больше", - написал он.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" Максим Бужанский устроил перепалку с экс-министром Владимиром Омельяном по поводу тоталитарных режимов.

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