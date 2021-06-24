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Чи піде Зеленський на другий строк? Відповідь президента

24 червня 2021 23:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава держави вважає своїми основними конкурентами на наступних президентських виборах бідність, війну на Донбасі і погану інфраструктуру

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поки точно не каже, чи збирається він йти на другий строк, але водночас вважає, що немає політиків, які могли б скласти йому конкуренцію.

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Про це він заявив в інтерв'ю на каналі "1+1".

"Це не від мене залежить. Це вибір людей", – відповів Зеленський на запитання журналістки, чи піде він на інший строк.

Після цього співрозмовниця нагадала главі держави, що раніше він категорично заявляв, що він президент одного терміну.

"Складно казати і складно відповідати на це запитання. Хочеться деякі речі просто зробити. Мені здається, що я багато встигну", – відповів на це зауваження Зеленський.

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При цьому він зазначив, що не бачить жодного політика, який міг би скласти йому конкуренцію на майбутніх президентських виборах.

За словами Зеленського, його головними суперниками залишаються бідність громадян, війна на Донбасі і погана інфраструктура.

Нагадаємо, на прес-конференції, присвяченій двом рокам його президентства Володимир Зеленський на запитання про другий термін відповів, що поки відповідати рано і що це залежатиме від речей, які він зробив або не зробив.

Під час прес-конференції за підсумками року своєї роботи у травні минулого року Зеленський умовою, за якої він знову піде в президенти, назвав "за один президентський строк не встигнути здійснити всі плани".

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