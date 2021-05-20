"Чи підете на другий президентський термін?": що відповів Зеленський

Главі держави на кожній великій пресконференції задають запитання про другий термін. Як він викрутився цього разу

Інавгурація Зеленського у Верховній Раді. Фото: М. Лазаренка

Президент Володимир Зеленський відмовився відповісти, чи знову балотуватиметься на посаду глави держави. Про це він сказав на пресконференції, присвяченій двом рокам його президентства.

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Главі держави поставили запитання, чи піде знову в президенти, на що він спочатку "перевів стрілки" на інші теми.

Але на уточнююче запитання журналіста, чи буде відповідь щодо другого терміну, президент відповів: "Рано відповідати".

Також на пресконференції президента попросили прокоментувати слова мєра Києва Віталія Кличка, що нібито Банкова розглядає столичного градоначальника можливим конкурентом на наступних президентських виборах. На це Зеленський відповів: "По-перше, ще ніхто не вирішив йти на другий термін...".

Як відомо, Зеленський ще до того, як став президентом, неодноразово заявляв, що йде на Банкову на п'ять років – один президентський термін. У той же час під час пресконференції за підсумками року своєї роботи в травні минулого року Зеленський називав умову, за якої знову піде в президенти. За один президентський строк не встигнути здійснити всі плани, визнав голова держави.

Відео: Сьогодні

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