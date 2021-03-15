Відмова від Мальдів і мандата: на що ще готовий Арахамія заради другого строку Зеленського

Глава фракції каже, що "буде важко, але він постарається"

Глава парламентської фракції і політради "Слуги народу" Давид Арахамія готовий піти на рішучі кроки заради другого президентського строку Володимир Зеленського.

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У коментарі журналістам він заявив, що давно мріяв про челлендж з перепливання протоки Босфор, проте не наважувався. Тому другий строк Зеленського буде слушною нагодою влаштувати заплив.

Він додав, що навіть готовий назавжди відмовитися від відпочинку на Мальдівських островах в Індійському океані, де нещодавно був помічений.

Окрім того, він згоден вивчити вік всіх своїх шести дітей. "Це буде важко, але постараємося", – заявив слуга народу.

За словами Арахамії, він навіть готовий скласти мандат: "Взагалі без проблем", – додав глава фракції.

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Нагадаємо, партія "Слуга народу" підтримує Зеленського і просить його висунутися на другий строк. Про це після з'їзду політсили 13 березня заявив Арахамія.

Також повідомлялося, що перед президентськими виборами 2019 року Зеленський стверджував, що йде на один строк. Але пізніше не виключив, що може балотуватися і вдруге, але тільки якщо буде відповідна підтримка народу.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак стверджує, що відповідне рішення буде прийнято ближче до закінчення нинішньої каденції.

А поки Зеленський вирішує, чи йти на другий строк, він має намір очистити партію від "засланих козачків":

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