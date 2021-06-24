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Пойдет ли Зеленский на второй срок? Ответ президента

24 июня 2021 23:09

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Глава государства считает своими основными конкурентами на следующих выборах президента бедность, войну на Донбассе и плохую инфраструктуру

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пока точно не говорит, собирается ли он идти на второй срок, но в то же время считает, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.

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Об этом он заявил в интервью на канале "1+1".

"Это не от меня зависит. Это выбор людей", – ответил Зеленский на вопрос журналистки, пойдет ли он на другой срок.

После этого собеседница напомнила главе государства, что ранее он категорически заявлял, что он президент одного срока.

"Сложно говорить и сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи просто сделать. Мне кажется, что я многое успею", – ответил на это замечание Зеленский.

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При этом он отметил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

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По словам Зеленского, его главными соперниками остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной двум годам его президентства Владимир Зеленский на вопрос о втором сроке ответил, что пока отвечать рано и что это будет зависеть от вещей, которые он сделал или не сделал.

Во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский условием, при котором снова пойдет в президенты, назвал "за один президентский срок не успеть осуществить все планы".

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