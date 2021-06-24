Пойдет ли Зеленский на второй срок? Ответ президента

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский пока точно не говорит, собирается ли он идти на второй срок, но в то же время считает, что нет политиков, которые могли бы составить ему конкуренцию.

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Об этом он заявил в интервью на канале "1+1".

"Это не от меня зависит. Это выбор людей", – ответил Зеленский на вопрос журналистки, пойдет ли он на другой срок.

После этого собеседница напомнила главе государства, что ранее он категорически заявлял, что он президент одного срока.

"Сложно говорить и сложно отвечать на этот вопрос. Хочется некоторые вещи просто сделать. Мне кажется, что я многое успею", – ответил на это замечание Зеленский.

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При этом он отметил, что не видит ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах.

По словам Зеленского, его главными соперниками остаются бедность граждан, война на Донбассе и плохая инфраструктура.

Напомним, на пресс-конференции, посвященной двум годам его президентства Владимир Зеленский на вопрос о втором сроке ответил, что пока отвечать рано и что это будет зависеть от вещей, которые он сделал или не сделал.

Во время пресс-конференции по итогам года своей работы в мае прошлого года Зеленский условием, при котором снова пойдет в президенты, назвал "за один президентский срок не успеть осуществить все планы".