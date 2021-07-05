Чи піде Данілов у президенти? Секретар РНБО дав відповідь

Олексій Данілов / Фото: СНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що на сьогоднішній день у нього немає президентських амбіцій. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у нього на нинішній посаді ще дуже багато справ.

"Йти у президенти – мало хто розуміє, наскільки це важка робота, і якщо вважають, що там мед з ранку до вечора – ці люди глибоко помиляються. Я набагато досвідченіша людина, щоб сказати, що у мене таких планів немає. У мене вистачає роботи на тій посаді, яку мені доручив Володимир Олександрович (Зеленський), і цієї роботи дуже-дуже багато. Це відповідь на ваше запитання", – сказав Данілов.

Такої ж думки він і про посаду міністра внутрішніх справ, якби йому її запропонували.

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Відзначимо, що в Україні вже давно говорять про відставку чинного глави МВС Арсена Авакова, але ось до справи так і не дійшло, причому навіть не було реальних на те шансів. А нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито на Банковій задумалися про звільнення Авакова.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Зеленський теж відповідав, чи піде на другий президентський строк. Він також назвав своїх головних "конкурентів" на наступних виборах.