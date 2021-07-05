Пойдет ли Данилов в президенты? Секретарь СНБО дал ответ

В последнее время Данилов стал особенно весомой фигурой после громких решений СНБО

Алексей Данилов / Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов намекнул, что на сегодняшний день у него нет президентских амбиций. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, у него на нынешней должности еще очень много дел.

"Идти в президенты – мало кто понимает, насколько это тяжелая работа, и если считают, что там мед с утра до вечера – эти люди глубоко ошибаются. Я намного опытнее человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет. У меня хватает работы на той должности, которую мне поручил Владимир Александрович (Зеленский), и этой работы очень-очень много. Это ответ на ваш вопрос", – сказал Данилов.

Такого же мнения он и о должности министра внутренних дел, если бы ему ее предложили.

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Отметим, что в Украине уже давно говорят об отставке действующего главы МВД Арсена Авакова, но вот до дела так и не дошло, причем даже не было реальных на то шансов. А недавно в СМИ появилась информация, что якобы на Банковой задумались об увольнении Авакова.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский тоже отвечал, пойдет ли на второй президентский срок. Он также назвал своих главных "конкурентов" на следующих выборах.