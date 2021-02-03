"Пішли корову трахнемо..." – Гордон пояснив Єгоровій та Крюковій санкції проти ТБ

Відносини між Росією і Україною не можуть бути дружніми через окупацію Кримського півострова і невдалу спробу відібрати південні та східні області країни в 2014 році.

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Про це під час прямого ефіру телеканалу "Україна 24" заявив 3 лютого відомий український журналіст Дмитро Гордон

Під час публічної дискусії з телеведучою Сніжаною Єгоровою та журналісткою Світланою Крюкової на тему блокування роботи телеканалів "112", Zik і NewsOneГордон заявив, що заборонені канали пропагували точку зору країни-агресора.

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Єгорова на це зазначила, що офіційно Україна і Росія не оголошували одна одній війну. У відповідь Гордон нагадав, що "в найважчий для України момент" – під час Революції гідності і втечі екс-президента Віктора Януковича – РФ "варварськи окупувала Крим" і намагалася реалізувати план "Новоросія", метою якого було силовим чином відняти дев'ять областей України та приєднати їх до РФ.

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"З цього момент держава Росія – не російський народ, культура і мова – для кожного українського патріота стала ворогом", – сказав журналіст.

Вчинок Кремля він прокоментував анекдотом: "Куме, у сусіда хата горить! То пішли, ще і корову трахнемо".

Крюкова, в свою чергу, зазначила, що в Україні необхідно відображати кілька точок зору, в тому числі і критичні для влади.

При цьому Гордон назвав рішення президента Володимира Зеленського ввести санкції проти українських каналів "правильним із запізненням".

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