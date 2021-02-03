"Пошли корову трахнем..." – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВ

Отношения между Россией и Украиной не могут быть дружескими из-за оккупации Крымского полуострова и неудавшейся попытки отнять южные и восточные области страны в 2014 году.

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Об этом во время прямого эфира телеканала "Украина 24" заявил 3 февраля известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Во время публичной дискуссии с телеведущей Снежаной Егоровой и журналисткой Светланой Крюковой на тему блокирования работы телеканалов "112", Zik и NewsOne Гордон заявил, что запрещенные каналы пропагандировали точку зрения страны-агрессора.

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На это Егорова отметила, что официально Украина и Россия не объявляли друг другу войну. В ответ Гордон напомнил, что "в самый тяжелый для Украины момент" – во время Революции достоинства и бегства экс-президента Виктора Януковича – РФ "варварски оккупировала Крым" и пыталась реализовать план "Новороссия", целью которого было силовым образом отнять девять областей Украины и присоединить их к РФ.

"С этого момент государство Россия – не русский народ, культура и язык – для каждого украинского патриота стала врагом", – сказал журналист.

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Поступок Кремля он прокомментировал анекдотом: "Кум, у соседа хата горит! Так пошли, еще и корову трахнем".

Крюкова, в свою очередь, отметила, что в Украине необходимо отражать несколько точек зрения, в том числе и критические для власти.

При этом Гордон назвал решение президента Владимира Зеленского ввести санкции против украинских каналов "запоздало правильным".

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