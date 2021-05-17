Поселить в одну кімнату з Януковичем чи кине: як Путін вчинить з Медведчуком

Російський політолог вважає, що Медведчук зараз знаходиться в дуже небезпечній ситуації – його може здати з потрохами навіть кум

Президент РФ Володимир Путін може кинути напризволяще свого кума Віктора Медведчука в Україні, якого підозрюють у держзраді, якщо для господаря Кремля так буде вигідніше. Але не виключено, що може дати притулок йому в Росії як експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу з такою ж статтею.

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Таку думку висловив Апострофу російський політолог Дмитро Орєшкін.

На питання, чи готовий Путін здати свого кума з потрохами, експерт відповів: "Все залежить від ціни і витрат. Тут ніякої романтики немає: якщо буде вигідніше здати, то здасть. Тут питання в тому, як це все оформити".

"Я Медведчуку не заздрю, тому що у нього – неприємна ситуація. Він розраховував, що у нього є "дах", твердий. І його не чіпатимуть, бо його не можна чіпати. Але Зеленський виявився досить сміливою людиною для того, щоб організувати – чи не заважати іншим – цей самий "наїзд", – сказав Орєшкін.

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Російський політолог впевнений, що Медведчука не посадять, а випустять під "викуп", ось тільки в Москві ним навряд чи задоволені, що він дозволив завести на себе справу, та ще за зв'язки з Росією.

"Буде вирішуватися питання, як цю ситуацію представити громадськості, щоб не принизити престиж Путіна, який свого кума ніби підставив. І ось вони зараз сидять у Кремлі і зважують – що робити з Медведчуком. Вивозити його і селити в одну кімнату "гуртожитку" з Януковичем десь в Ростові чи кинути і нехай сам видряпується... Я думаю, в Росії постараються це на гальмах спустити. Ну подумаєш – Медведчук. Був та загув. Забули про нього", – пояснив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у Кремлі заявляли, що не збираються втручатися в цю справу, але пильно за нею стежать. Днями навіть Путін вперше відреагував на справу Медведчука.

Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком