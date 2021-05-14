"Це зачистка, будемо реагувати": Путін вперше відреагував на справу проти Медведчука

Володимир Путін і Віктор Медведчук. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін назвав зачисткою політичного поля в Україні підозру його кума нардепа Віктора Медведчука у державній зраді. Про це він сказав під час наради з членами Ради безпеки РФ.

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Він назвав інкриміноване "захоплення" родовищ в Криму роботою Медведчука з Росією у сфері економіки.

"Зараз, як відомо, там відбувається абсолютно очевидна зачистка політичного поля. Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації. І нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати, (що вони) підтримують рішення подібного роду ... Судячи з усього, і це дуже сумно, Україна повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь "антиросію" ... Це, безумовно, питання, яке повинно завжди перебувати в полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати", – сказав Путін.

Відео: t.me/dimsmirnov175

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт, хоча прокурори просили арешт з можливістю внесення застави у 300 млн грн. Як відомо, кума Путіна підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни – йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Ми проаналізували разом з експертами помилки слідства у справі Медведчука.

У свою чергу президент Володимир Зеленський вперше прокоментував арешт нардепа.

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Всі подробиці в спецтемі Суд над Медведчуком