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Поселит в одну комнату с Януковичем или бросит: как Путин поступит с Медведчуком

17 мая, 09:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российский политолог считает, что Медведчук сейчас находится в очень опасной ситуации – его может сдать с потрохами даже кум

Фото: РБК

Фото: РБК

Президент РФ Владимир Путин может бросить на произвол судьбы своего кума Виктора Медведчука в Украине, которого подозревают в госизмене, если для хозяина Кремля так будет выгоднее. Но не исключено, что может приютить его в России как беглого экс-президента Виктора Януковича с той же статьей.

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Такое мнение высказал Апострофу российский политолог Дмитрий Орешкин.

На вопрос, готов ли Путин сдать своего кума с потрохами, эксперт ответил: "Все зависит от цены и издержек. Здесь никакой романтики нет: если будет выгоднее сдать, то сдаст. Тут вопрос в том, как это все оформить".

"Я Медведчуку не завидую, потому что у него – неприятная ситуация. Он рассчитывал, что у него есть "крыша", твердая. И его не тронут, потому что его нельзя трогать. Но Зеленский оказался достаточно смелым человеком для того, чтобы организовать – или не мешать другим – этот самый "наезд", – сказал Орешкин.

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Российский политолог уверен, что Медведчука не посадят, а выпустят его под "выкуп", вот только в Москве им вряд ли довольны, что он позволил завести на себя дело, да еще за связи с Россией.

"Будет решаться вопрос, как эту ситуацию представить общественности, чтобы не уронить престиж Путина, который своего кума как бы подставил. И вот они сейчас сидят в Кремле и взвешивают – что делать с Медведчуком. Вывозить его и селить в одну комнату "общежития" с Януковичем где-нибудь в Ростове или бросить и пусть сам выкарабкивается… Я думаю, в России постараются это на тормозах спустить. Ну подумаешь – Медведчук. Был да сплыл. Забыли про него", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Кремле заявляли, что не собираются вмешиваться в это дело, но пристально за ним следят. На днях даже Путин впервые отреагировал на дело Медведчука.

Все подробности в спецтеме Суд над Медведчуком

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