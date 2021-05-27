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Порошенко не з'явився в СБУ на допит у справі Медведчука, а поїхав "назустріч сонцю" (фото)

27 травня, 13:37

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Кум Путіна неодноразово говорив про експрезидента в переговорах з керівництвом РФ, записи яких "зливали" в ЗМІ

/ Фото: AFP

П'ятий президент України і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко не прийшов на допит в СБУ у справі Медведчука – Козака. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У Службі безпеки відзначили, що викликали Порошенко як свідка у кримінальному провадженні стосовно Віктора Медведчука і Тараса Козака, яких підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 КК України.

"Слідчі СБУ викликали Петра Порошенка на допит з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. Зважаючи на те, що народний депутат Петро Порошенко не з’явився на допит, його викликають на нього повторно на 31 травня", – йдеться в повідомленні.

На своїй сторінці у Facebook Порошенко опублікував фото з поїзда.

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"Назустріч сонцю. Попереду важлива і довгоочікувана подорож. Вгадайте, куди ми сьогодні прямуємо?" – написав політик.

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Порошенко із соратницею, нардепом Іриною Геращенко

Як стало зрозуміло з наступного його допису, він приїхав у Торецьк, де відвідав місцеву лікарню.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Серед висунутих йому звинувачень такі:

  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ);

Йому світить від 12 років в'язниці до довічного.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно вийшов на яв наступний запис переговорів Медведчука, в якому він згадує зв'язки з Порошенком.

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