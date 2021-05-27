Порошенко не явился в СБУ на допрос по делу Медведчука, а уехал "навстречу солнцу" (фото)

Кум Путина неоднократно говорил об экс-президенте в переговорах с руководством РФ, записи которых сливались в СМИ

Ку / Фото: AFP

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ по делу Медведчука – Козака. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Реклама

В Службе безопасности отметили, что вызвали Порошенко в качестве свидетеля по уголовному производству в отношении Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК Украины.

"Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства. Несмотря на то что народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно на 31 мая", – говорится в сообщении.

На своей странице в Facebook Порошенко опубликовал фото из поезда.

Реклама

"Навстречу солнцу. Впереди важное и долгожданное путешествие. Угадайте, куда мы сегодня направляемся?" – написал политик.

Порошенко с соратницей, нардепом Ириной Геращенко

Как стало понятно из следующего его поста, он приехал в Торецк, где посетил местную больницу.

Напомним, Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.