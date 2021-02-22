"Поняття не мав, хто він такий": Кадиров про зустріч з Уруським в Еміратах

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що перетинався в Об'єднаних Арабських Еміратах на військовій виставці IDEX-2021 з віцепрем'єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським.

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Про це він написав у Telegram.

Його здивував скандал в Україні через фото, на якому були зображені він і віцепрем'єр.

Кадыров (зліва) и Уруський. Фото: facebook.com/dshmyhal

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"Весь цей галас висмоктаний з пальця і не вартий виїденого яйця. Хотів би звернутися до тих, хто роздув цей скандал: не займайтеся дурницями. До вчорашнього дня я поняття не мав, хто такий Уруський. Знав би – не підпустив. Підійти і тим більше потиснути руку таким людям вважаю для себе неприйнятним", – написав Кадиров.

Глава Чечні вважає, що нібито для Уруського це мало було честю – опинитися поряд з ним.

Як повідомляли новини "Сьогодні", сам Уруський пояснив, як він опинився поруч з Кадировим на військовій виставці в Абу-Дабі. За його словами, це недогляд організаторів. Віцепрем'єр запевнив, що він не спілкувався з Кадировим.

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