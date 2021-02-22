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"Понятия не имел, кто он такой": Кадыров о встрече с Уруским в Эмиратах

22 февраля, 16:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Соратник Путина назвал скандал просто шумихой, высосанной из пальца

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что пересекся в Объединенных Арабских Эмиратах на военной выставке IDEX-2021 с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

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Об этом он написал в Telegram.

Его удивил скандал в Украине из-за фото, на котором были запечатлены он и украинский вице-премьер.

Кадыров (слева) и Уруский. Фото: facebook.com/dshmyhal

Кадыров (слева) и Уруский. Фото: facebook.com/dshmyhal

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"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой. До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", – написал Кадыров.

Глава Чечни считает, что якобы для Уруского это должно было стать честью – оказаться рядом с ним.

Как сообщали новости "Сегодня", сам Уруский объяснил, как он оказался рядом в Кадыровым на военной выставке в Абу-Даби. По его словам, это прокол организаторов. Вице-премьер заверил, что он не общался с Кадыровым.

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Рамзан Кадыров Олег Уруский

Источник: Сегодня

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