"Понятия не имел, кто он такой": Кадыров о встрече с Уруским в Эмиратах

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что пересекся в Объединенных Арабских Эмиратах на военной выставке IDEX-2021 с вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским.

Реклама

Об этом он написал в Telegram.

Его удивил скандал в Украине из-за фото, на котором были запечатлены он и украинский вице-премьер.

Кадыров (слева) и Уруский. Фото: facebook.com/dshmyhal

В тренде США поддержали санкции против Медведчука и Марченко

Реклама

"Вся эта шумиха высосана из пальца и не стоит выеденного яйца. Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой. До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым", – написал Кадыров.

Глава Чечни считает, что якобы для Уруского это должно было стать честью – оказаться рядом с ним.

Как сообщали новости "Сегодня", сам Уруский объяснил, как он оказался рядом в Кадыровым на военной выставке в Абу-Даби. По его словам, это прокол организаторов. Вице-премьер заверил, что он не общался с Кадыровым.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама