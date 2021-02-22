"Не збираюся шарахатися": Уруський пояснив, як опинився поруч з Кадировим

Фото Уруського і Кадирова ледь не спровокувало скандал. Що ж сталося в Еміратах

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пояснив, як він опинився поруч з главою Чечні Рамзаном Кадировим на військовій виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Про це він написав у Facebook.

За його словами, в офіційній церемонії відкриття міжнародної військово-технічної виставки IDEX-2021 він опинився поруч з Кадировим через те, що така розстановка гостей була визначена протоколом організаторів.

"Була застосована практика, згідно з якою особисті гості правлячої сім'ї були розміщені в алфавітному порядку", – пояснив Уруський.

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Чиновник уточнив, що до церемонії, під час і після неї у нього не було жодних контактів з Кадировим, який був главою російської делегації. Також українська делегація звернула увагу місцевого протоколу про неприйнятність подібних ситуацій у майбутньому.

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"Також не вважаю за можливе "шарахатися" від представників ні країни-агресора, ні будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку і слабкість української сторони", – додав Уруський.

Відзначимо, що Кадиров неодноразово підтримував агресію Росії проти України, а також називав себе відданим "солдатом" Путіна. А минулого року у Кадирова вперше підтвердили участь чеченців у війні на Донбасі.

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