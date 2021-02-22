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Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)

22 лютого, 11:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Український віцепрем'єр приїхав на виставку в ОАЕ, де несподівано перетнувся із солдатом Путіна

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруськийпомічений на військовій виставці в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) разом з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

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Відповідне фото опублікував в Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Чекаю від Олега Уруського термінового пояснення", – написав глава уряду.

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Напередодні сам Уруський повідомив у Facebook, що знаходиться на військовій виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі, яка є однією з найбільших у світі.

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За його словами, IDEX – це унікальний майданчик для встановлення і розвитку відносин з керівництвом урядових установ і організацій, збройних сил і підприємств з усього світу.

Відзначимо, що Кадиров неодноразово підтримував агресію Росії проти України, а також називав себе відданим "солдатом" Путіна. А в минулому році у Кадирова вперше підтвердили участь чеченців у війні на Донбасі.

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Рамзан Кадиров Денис Шмигаль Олег Уруський

Джерело: Сьогодні

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