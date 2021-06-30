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"Подтвердил возможность переговоров с Зеленским": в ОПУ отреагировали на слова Путина

30 июня 2021 17:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Подоляк объяснил, почему хозяин Кремля тоже должен быть заинтересован в переговорах с президентом Украины

Президент РФ Владимир Путин своим сегодняшним публичным игнорированием украинского лидера Владимира Зеленского подтвердил возможность их встречи, но пытается набить себе цену.

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Об этом рассказал РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сегодня Путин во время своей прямой линии на вопрос о встрече с Зеленским ответил, что пока не знает, для чего встречаться, поскольку все вопросы по Украине якобы решаются в США и ЕС, намекнув на внешнее управление Украиной.

Подоляк считает, что такие заявления Путин делает неспроста, а чтобы получить преимущество в том или ином вопросе. В то же время он отметил, что активность хозяина Кремля так или иначе касается и вопроса возможной встречи с Зеленским, что явно свидетельствует о важности этой темы для него.

"Заявление Путина о якобы сомнительности пользы от встречи с президентом Украины – из этого же разряда. Обозначить позиции и получить негласное преимущество в формировании переговорной повестки… С другой стороны, когда мы оцениваем любые заявления представителей России, нужно обращать внимание на формулировки… Тем не менее, даже сегодня Путин подтвердил возможность переговоров с президентом Украины", – сказал Подоляк.

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Он считает, что у Путина назрели связанные с Украиной вопросы, которые он и сам хотел бы обсудить, например, арест его кума Виктора Медведчука, которого он сегодня назвал "националистом".

"Более того, допускаю, что имеет место крайне некорректное информирование Путина его собеседниками о ситуации в Украине. В этом информировании куда больше мифов, стереотипов, пропагандистской целесообразности, чем реальных знаний о том, что на самом деле происходит у нас… Таким образом, стала еще более обоснованной необходимость прямых переговоров с президентом России – для прояснения корректных позиций сторон и попытки без каких-либо искажений информации все-таки найти путь для реального прекращения войны на Донбассе", – резюмировал советник главы ОПУ.

Читайте главные тезисы Путина об Украине с прямой линии.

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