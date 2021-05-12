Медведчук сьогодні зібрався до генпрокурора – ЗМІ

Політик готовий взяти участь у слідчих діях і там же, вочевидь, йому вручать підозру

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Народний депутат Віктор Медведчук, якого підозрюють у зраді, сьогодні має намір прийти в Офіс генерального прокурора.

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Про це повідомили його адвокати Каміль Кирпичев і Людмила Чередниченко, передає Страна.

Адвокати кажуть, що політик готовий взяти участь у слідчих діях. Водночас дії прокуратури стосовно Медведчука вважають незаконними.

"Віктор Медведчук має намір сьогодні з'явитися до генпрокурора для участі у слідчих діях і довести абсурдність усіх висунутих проти нього звинувачень", – заявили захисники політика.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено про підозру в держзраді та розграбуванні державних надр у Криму. Також Медведчуку інкримінують злив Росії секретних військових даних. Читайте детальніше про справу Медведчука – Козака.

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Сам Медведчук назвав цю справу політичною розправою і заперечує будь-які звинувачення.