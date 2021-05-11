Венедиктова підписала підозру Медведчуку і Козаку

СБУ вживає заходів щодо встановлення місцезнаходження Медведчука і вручення йому клопотання про утримання під вартою

Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала підозру нардепам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

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Про це сама Венедітова повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, прокуратура і правоохоронні органи провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків і допитали цінних свідків. "Робота велася ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалася в вакуумі", – повідомила Венедиктова.

За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, генпрокурор дійшла висновку про необхідність повідомити нардепам про підозру. "Вважаю, що слідство і прокурори сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу зі свідків на підозрюваних", – підкреслила вона.

Нардепів підозрюють у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

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Оскільки місцезнаходження Медведчука не встановлено, СБУ вживає заходів щодо його встановлення та вручення йому клопотання про утримання під вартою.

Венедиктова нагадала що:

1. Вважати Крим частиною іншої держави – не можна.

2. Сприяти і безпосередньо брати участь у передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн – не можна.

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3. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна.

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4. Розкривати відомості, що містять державну таємницю – не можна.

5. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що 11 квітня в одному з будинків Медведчука силовики провели обшуки. Йшлося про його будинок по вулиці Монтажників у Києві. Там політик разом з дружиною зараз живе, поки в основному місці проживання в Пущі-Водиці триває капітальний ремонт.

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Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження про державну зраду проти Медведчука і Козака.