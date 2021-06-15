Під вигуки "Ганьба" в Раді Вірастюк офіційно став "слугою народу" (відео)

Депутат-силач поповнив лави фракції Слуга народу у парламенті, але в перший день його зустріли не надто привітно

На сьогоднішньому пленарному засіданні Верховної Ради Василь Вірастюк склав присягу народного депутата і приєднався до фракції "Слуга народу".

Реклама

Голова парламенту Дмитро Разумков нагадав, що 9 червня Центральна виборча комісія зареєструвала Вірастюка народним депутатом України після того, як він переміг на довиборах до Ради в 87-му окрузі в Івано-Франківській області.

"Відповідно до статті 79 Конституції перед вступом на посаду народний депутат складає присягу перед Верховною Радою України", – сказав він.

Під час присяги Вірастюка із залу лунали крики "Ганьба!", а депутати від "Слуги народу" зустріли його оплесками. У якийсь момент Вірастюка навіть розсмішили ці крики.

Таким чином Вірастюк поповнив лави фракції "Слуга народу" у парламенті.

Реклама

Нагадаємо, Вірастюк зі скрипом пройшов до Ради – довелося пройти кілька судів, в яких оскаржувалися результати виборів на Прикарпатті. Тим часом Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Силач пообіцяв, що займатиметься реальними справами, а не політикою.