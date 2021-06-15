Под крики "Ганьба" в Раде Вирастюк официально стал "слугой народа" (видео)

Депутат-силач пополнил ряды фракции Слуга народа в парламенте, но в первый день его встретили не очень приветливо

На сегодняшнем пленарном заседании Верховной Рады Василий Вирастюк принял присягу народного депутата и присоединился к фракции "Слуга народа".

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Глава парламента Дмитрий Разумков напомнил, что 9 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Вирастюка народным депутатом Украины после того, как он победил на довыборах в Раду в 87-м округе в Ивано-Франковской области.

"В соответствии со статьей 79 Конституции перед вступлением в должность народный депутат приносит присягу перед Верховной Радой Украины", – сказал он.

Во время присяги Вирастюка из зала доносились крики "Ганьба!", а депутаты от "Слуги народа" встретили его аплодисментами. В какой-то момент Вирастюка даже рассмешили эти крики.

Таким образом Вирастюк пополнил ряды фракции "Слуга народа" в парламенте.

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Напомним, Вирастюк со скрипом прошел в Раду – пришлось пройти несколько судов, в которых оспаривались результаты выборов на Прикарпатье. Тем временем Вирастюк рассказывал, чем будет заниматься в Верховной Раде. Силач пообещал, что будет заниматься реальными делами, а не политикой.