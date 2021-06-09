Вірастюка чекають в Раді – ЦВК зареєструвала його народним депутатом

Після декількох судів і скандалів у 87-му окрузі на Прикарпатті силача таки пустили до Верховної Ради

Василь Вірастюк. Фото: facebook.com/vasyl.virastyuk

Після того, як кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнали переможцем на виборах у 87-му окрузі, Центральна виборча комісія сьогодні зареєструвала його народним депутатом.

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Про це повідомив Суспільному член ЦВК Андрій Гевко.

За його словами, 7 червня до Центрвиборчкому надійшли відповідні документи від самого Вірастюка.

"Відповідно до статті 78 Конституції України, положень виборчого кодексу України, а також статті 101 Закону України про вибори народних депутатів, на підставі протоколу ЦВК про результати виборів народних депутатів в одномандатному виборчому округу 87 від 19 травня, а також, керуючись законом про ЦВК, пропонується зареєструвати народного депутата, обраного на проміжних виборах 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому округу 87. Друге – видати зареєстрованому нардепу тимчасове посвідчення. Третє – копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України і четверте – оприлюднити цю постанову на офіційному сайті", – сказав Гевко.

У результаті Комісія прийняла рішення 16-ма голосами.

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Нагадаємо, раніше Вірастюк розповідав, чим займатиметься у Верховній Раді. Силач пообіцяв, що займатиметься реальними справами, а не політикою.