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Вірастюк розповів, чим займатиметься у Верховній Раді

6 квітня, 17:46

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Силач пообіцяв, що буде займатися реальними справами, а не політикою

Переможець 87-го округу на Прикарпатті Василь Вірастюкмає намір займатися у Верховній Раді питаннями реабілітації ветеранів війни на Донбасі.

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Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ще перед довиборами у парламент він обговорив з президентом України, чи буде держава в разі обрання його народним депутатом підтримувати напрямок реабілітації поранених ветеранів. Він має намір створити реабілітаційні центри.

"Попередньо, у мене була думка працювати в комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту. Але зараз я розумію, що, можливо, більш доцільно увійти в комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і саме там разом з депутатами, які свого часу були учасниками бойових дій, рухати вже цей напрямок вперед", – сказав Вірастюк.

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Силач розглядає свій прихід до Верховної Ради як реальний спосіб зробити більше для суспільства.

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"Тому я дійсно йду туди для того, щоб займатися не політикою, а реальними справами", – підкреслив він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ЦВК не поспішає оголошувати Вірастюка переможцем на довиборах. Після винесення судових рішень Центрвиборчком оцінюватиме ситуацію, яка склалася в окрузі.

Відео: Сьогодні

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Верховна Рада Василь Вірастюк
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