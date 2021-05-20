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Они все должны уехать: Зеленский об аудите госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице

20 мая, 15:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Президент заверил, что на госдачи не заедут люди из его команды или кто-то связанный с ним

Зеленский о госдачах и аудит земель

Зеленский о госдачах и аудит земель / Фото: Скриншот из YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице и установить, кто там сейчас живет и на каких основаниях.

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Об этом президент Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Ревизия идет. Я поставил задачу сделать фундаментальную ревизию. Во-первых, хочу, чтобы закончились все инсинуации, что президент живет на госдаче за забором. Там 100 зданий. Там всегда жили многие чиновники разных времен. Я считаю несправедливо, что там даже президенты живут. А там есть такая часть", – сказал он.

По его словам, пока эти люди занимали должности, они имели право проживать в этих домах. Однако они до сих пор там, а если не сами экс-чиновники, то их дети или друзья.

"Заезжает какой-то человек. Контракт был до того, как у нас появился новый руководитель ДОУ, еще до моего президентства. Кто этот человек? Мне интересно. Заехал человек, я также боялся, что не дай Бог, кто-то из нашей команды . Мне сказали, что это пластический хирург", – пояснил Зеленский.

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После этого президент попросил полную ревизию тех, кто проживает на госдачах. Он убежден: недопустимо, чтобы там проживали те, кто не имеет на это права по закону.

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"Они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, которые связаны со мной. Правда, если люди, которые за меня голосовали, они связаны со мной? Они могут", – сказал президент.

Власти представят концепцию по ВДНХ, Пуще-Водице и Конче-Заспе и представят, кто там будет жить и на каких условиях.

"Мои люди туда не заедут, не волнуйтесь", – подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит соглашений о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.

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