Они все должны уехать: Зеленский об аудите госземель в Конче-Заспе и Пуще-Водице

Президент заверил, что на госдачи не заедут люди из его команды или кто-то связанный с ним

Зеленский о госдачах и аудит земель / Фото: Скриншот из YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полный аудит земель и резиденций в Конче-Заспе и Пуще-Водице и установить, кто там сейчас живет и на каких основаниях.

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Об этом президент Зеленский заявил на пресс-конференции.

"Ревизия идет. Я поставил задачу сделать фундаментальную ревизию. Во-первых, хочу, чтобы закончились все инсинуации, что президент живет на госдаче за забором. Там 100 зданий. Там всегда жили многие чиновники разных времен. Я считаю несправедливо, что там даже президенты живут. А там есть такая часть", – сказал он.

По его словам, пока эти люди занимали должности, они имели право проживать в этих домах. Однако они до сих пор там, а если не сами экс-чиновники, то их дети или друзья.

"Заезжает какой-то человек. Контракт был до того, как у нас появился новый руководитель ДОУ, еще до моего президентства. Кто этот человек? Мне интересно. Заехал человек, я также боялся, что не дай Бог, кто-то из нашей команды . Мне сказали, что это пластический хирург", – пояснил Зеленский.

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После этого президент попросил полную ревизию тех, кто проживает на госдачах. Он убежден: недопустимо, чтобы там проживали те, кто не имеет на это права по закону.

"Они все должны уехать. Вместо них не заедут люди, которые связаны со мной. Правда, если люди, которые за меня голосовали, они связаны со мной? Они могут", – сказал президент.

Власти представят концепцию по ВДНХ, Пуще-Водице и Конче-Заспе и представят, кто там будет жить и на каких условиях.

"Мои люди туда не заедут, не волнуйтесь", – подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны поручил провести аудит соглашений о продаже земельных участков и строительстве домов в Конче-Заспе и Пуще-Водице.