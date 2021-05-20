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  1. Влада

Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

20 травня, 11:45

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Підсумки роботи за два роки, результати реформ, подальші шляхи трансформації країни – сьогодні це обговорюватимуть з президентом

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський дає підсумкову пресконференцію, присвячену другій річниці інавгурації.

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Пресконференцію призначили на 12:00, вона відбувається на заводі "Антонов". Дивіться онлайн-трансляцію на телеканалі "Україна 24":

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Радник глави ОПУ раніше назвав теми виступу Зеленського. Він зокрема,

  • підіб'є підсумок двох років роботи;
  • проаналізує конкретні результати в конкретних реформах;
  • позначить подальші напрямки трансформації країни;
  • частково відкриє завісу над тим, що відбуватиметься під час серпневого святкування 30-річчя Незалежності України.

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