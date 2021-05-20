Підсумкова пресконференція Зеленського: онлайн-трансляція

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський дає підсумкову пресконференцію, присвячену другій річниці інавгурації.
Пресконференцію призначили на 12:00, вона відбувається на заводі "Антонов". Дивіться онлайн-трансляцію на телеканалі "Україна 24":
Радник глави ОПУ раніше назвав теми виступу Зеленського. Він зокрема,
- підіб'є підсумок двох років роботи;
- проаналізує конкретні результати в конкретних реформах;
- позначить подальші напрямки трансформації країни;
- частково відкриє завісу над тим, що відбуватиметься під час серпневого святкування 30-річчя Незалежності України.