"Що взагалі відбувається?!" Арахамія розлютив депутата Європарламенту

Євродепутат обурений словами політика про відсутність загроз з боку Росії

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку", викликала бурхливу реакцію в Європарламенті.

Арахамія не бачить загроз вторгнення

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"Зараз немає жодного натяку на підготовку вторгнення. Є скупчення військ, яке було і минулої весни. Раніше ми отримували інформацію від розвідки й не мали жодних публікацій, а зараз щоранку ми прокидаємося і дивимося, в якому світовому виданні побачимо новий репортаж з новими картами, з новими стрілочками з України. Вам не здається, що це трохи дивно? Ситуація нагнітається і це психологічна спецоперація. Це гібридна війна. Частково військова, частково інформаційна", – сказав він.

Арахамія і раніше заявляв, що в Україні спеціально розжарюють обстановку, озвучуючи різні дані, коли вторгнеться Росія в Україну

"Мені здається, більшість народу побачили, що три, чотири, п'ять "точних дат" уже минули, і зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальних причин, чому США так роблять, але точно це не працює на користь економіки України", – відповів він.

У Європарламенті стривожені

Віола фон Крамон-Таубадель

Депутата Європарламенту від ФРН Віолу фон Крамон-Таубадель обурили слова політика, у своєму мікроблозі Twitter вона написала, що в Україні, можливо, всі перебувають під наркотичними речовинами.

"Вони всі вживають наркотики в Україні чи що тут відбувається?" – написала вона, коментуючи слова Арахамії.

Do they all take drugs у чи whats going on here? : " . – https://t.co/qCrs153IsY : https://t.co/mlxBQriAY5 - Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022

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Дмитро Розумков

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу Україна 24 заявив, що коментарі євродепутата Віоли фон Крамон-Таубадель були дуже некоректними.

"Я не коментуватиму заяву євродепутата, вважаю, що її коментарі могли бути коректнішими. Попри поведінку колег по парламенту, я розумію емоції, які були в неї. Давид Арахамія розповідав, що у нього є офшори. Так я думаю, що ці офшори йому потрібно було б повернути в Україну і показати, як він вірить національній економіці, банківській системі, і вірить у те, що нічого не станеться. Зараз дуже легко виступати та розповідати, як просто жити, маючи ресурси за кордоном", – сказав він.

Що пишуть іноземні ЗМІ

Видання The Washington Post у своїй статті за 30 січня повідомило, що влада України перевозить секретні документи та обладнання з Києва на захід країни.

У листопаді 2021 року газета The Washington Post з посиланням на чиновників, які побажали залишитися анонімними, писала, що в США супутникові знімки показують, мовляв, сили 41-ї загальновійськової армії Росії, що базуються в Новосибірську, не повернулися в Сибір після навчань, а натомість з'єдналися з іншими російськими частинами на кордоні з Україною.

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Пізніше видання Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні

Захід обурений позицією України

29 січня CNN з посиланням на джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily повідомило, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, В яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну.

Іноземні ЗМІ стривожені тим, що президент України абсолютно спокійний на тлі можливого вторгнення до країни. Видання CNN вирішило поцікавитися в українців, як вони ставляться до ситуації, коли можливе вторгнення росіян в Україну. Виявилося, що у країні немає паніки, люди живуть звичайним розміреним життям, ніхто не спустошує полиці магазинів із продуктами та спішно не покидає країну.

Зеленський проти паніки серед населення

Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати. Україна живе у стані війни вже восьмий рік.

"Нам не потрібна паніка. Нам потрібна єдність нашого народу. Народ має бути впевнений у своїй армії та президенті. Він має довіряти своїй владі та спецслужбам", – сказав Зеленський.

Навчання біля кордонів

Білорусь та Росія у лютому проведуть спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу. У зв'язку з цим кілька місяців стягувалося озброєння. Навчання пройдуть у два етапи та завершаться 20 лютого.