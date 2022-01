"Що взагалі відбувається?!" Арахамія розлютив депутата Європарламенту

Заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про те, що Захід та США своїми заявами про напад Росії на Україну "сіють паніку", викликала бурхливу реакцію в Європарламенті.

Арахамія і раніше заявляв, що в Україні спеціально розжарюють обстановку, озвучуючи різні дані, коли вторгнеться Росія в Україну

Депутата Європарламенту від ФРН Віолу фон Крамон-Таубадель обурили слова політика, у своєму мікроблозі Twitter вона написала, що в Україні, можливо, всі перебувають під наркотичними речовинами.

Do they all take drugs у чи whats going on here? : " . – https://t.co/qCrs153IsY : https://t.co/mlxBQriAY5