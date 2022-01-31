"Что вообще происходит?!" Арахамия взбесил депутата Европарламента

Заявление глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику", вызвало бурную реакцию в Европарламенте.
Арахамия не видит угроз вторжения
"Сейчас нет ни единого намека на подготовку вторжения. Есть скопление войск, которое было и прошлой весной. Раньше мы получали информацию от разведки и не имели практически никаких публикаций, а сейчас каждое утро мы просыпаемся и смотрим, в каком мировом издании увидим новый репортаж с новыми картами, с новыми стрелочками из Украины. Вам не кажется, что это немного странно выглядит? Ситуация нагнетается и это психологическая спецоперация. Это гибридная война. Частично военная, частично информационная", – сказал он.
Арахамия и ранее заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.
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"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.
В Европарламенте встревожены
Депутата Европарламента от ФРГ Виолу фон Крамон-Таубадель возмутили слова политика, в своем микроблоге Twitter она написала, что в Украине, возможно, все находятся под наркотическими веществами.
"Они все употребляют наркотики в Украине или что здесь происходит?" — написала она, комментируя слова Арахамии.
Do they all take drugs in or whats going on here? : " . – https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5— Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022
Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24 заявил, что комментарии евродепутата Виолы фон Крамон-Таубадель были очень некорректными.
"Я не буду комментировать заявление евродепутата, считаю, что ее комментарии могли быть более корректными. Несмотря на поведение коллег по парламенту, я понимаю эмоции, которые были у нее. Давид Арахамия рассказывал, что у него есть офшоры. Так я думаю, что эти офшоры ему нужно было бы вернуть в Украину и показать, как он верит национальной экономике, банковской системе, и верит в то, что ничего не случится. Сейчас очень легко выступать и рассказывать, как просто жить, имея ресурсы за границей", – сказал он.
Что пишут иностранные СМИ
Издание The Washington Post в своей статье за 30 января сообщило, что власти Украины перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны.
В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.
Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни
Запад возмущен позицией Украины
29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщило, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.
Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения в страну. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и спешно не покидает страну.
Зеленский против паники среди населения
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать. Украина живет в состоянии войны уже восьмой год.
"Нам не нужна паника. Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии и президенте. Он должен доверять своей власти и спецслужбам", – сказал Зеленский.
Учения у границ
Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение. Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля.