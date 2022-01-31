"Что вообще происходит?!" Арахамия взбесил депутата Европарламента

Евродепутат возмущена словами политика об отсутствии угроз со стороны России

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (фото слева) и евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель ( фото справа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Заявление глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику", вызвало бурную реакцию в Европарламенте.

Арахамия не видит угроз вторжения

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"Сейчас нет ни единого намека на подготовку вторжения. Есть скопление войск, которое было и прошлой весной. Раньше мы получали информацию от разведки и не имели практически никаких публикаций, а сейчас каждое утро мы просыпаемся и смотрим, в каком мировом издании увидим новый репортаж с новыми картами, с новыми стрелочками из Украины. Вам не кажется, что это немного странно выглядит? Ситуация нагнетается и это психологическая спецоперация. Это гибридная война. Частично военная, частично информационная", – сказал он.

Арахамия и ранее заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.

"Мне кажется, большинство народа увидели, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, и поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но точно это не работает на пользу экономики Украины", – ответил он.

В Европарламенте встревожены

Виола фон Крамон-Таубадель

Депутата Европарламента от ФРГ Виолу фон Крамон-Таубадель возмутили слова политика, в своем микроблоге Twitter она написала, что в Украине, возможно, все находятся под наркотическими веществами.

"Они все употребляют наркотики в Украине или что здесь происходит?" — написала она, комментируя слова Арахамии.

Do they all take drugs in or whats going on here? : " . – https://t.co/qCrs153IsY: https://t.co/mlxBQriAY5 — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) January 29, 2022

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Дмитрий Разумков

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала Украина 24 заявил, что комментарии евродепутата Виолы фон Крамон-Таубадель были очень некорректными.

"Я не буду комментировать заявление евродепутата, считаю, что ее комментарии могли быть более корректными. Несмотря на поведение коллег по парламенту, я понимаю эмоции, которые были у нее. Давид Арахамия рассказывал, что у него есть офшоры. Так я думаю, что эти офшоры ему нужно было бы вернуть в Украину и показать, как он верит национальной экономике, банковской системе, и верит в то, что ничего не случится. Сейчас очень легко выступать и рассказывать, как просто жить, имея ресурсы за границей", – сказал он.

Что пишут иностранные СМИ

Издание The Washington Post в своей статье за 30 января сообщило, что власти Украины перевозят секретные документы и оборудование из Киева на запад страны.

В ноябре 2021 года газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают, мол, силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной.

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Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни

Запад возмущен позицией Украины

29 января CNN со ссылкой на источники в США и Украине, а также Politico со ссылкой на Puck и NatSec Daily сообщило, что между Зеленским и официальными лицами администрации Байдена нарастает напряженность на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично освещать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить крупномасштабное нападение на Украину.

Иностранные СМИ встревожены тем, что президент Украины абсолютно спокоен на фоне возможного вторжения в страну. Издание CNN решило поинтересоваться у украинцев, как они относятся к ситуации, когда возможно вторжение россиян в Украину. Оказалось, что в стране нет паники, люди живут обычной размеренной жизнью, никто не опустошает полки магазинов с продуктами и спешно не покидает страну.

Зеленский против паники среди населения

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать. Украина живет в состоянии войны уже восьмой год.

"Нам не нужна паника. Нам нужно единство нашего народа. Народ должен быть уверен в своей армии и президенте. Он должен доверять своей власти и спецслужбам", – сказал Зеленский.

Учения у границ

Беларусь и Россия в феврале проведут совместные военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. В связи с этим несколько месяцев стягивалось вооружение. Учения пройдут в два этапа и завершатся 20 февраля.