"Что вообще происходит?!" Арахамия взбесил депутата Европарламента

Заявление глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику", вызвало бурную реакцию в Европарламенте.

Арахамия и ранее заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.

Депутата Европарламента от ФРГ Виолу фон Крамон-Таубадель возмутили слова политика, в своем микроблоге Twitter она написала, что в Украине, возможно, все находятся под наркотическими веществами.

