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Зеленський та Байден "побили горщики": зброї більше не дадуть? – CNN

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 19:18
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Повідомляється, що поведінка президента України дратує адміністрацію президента США
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Україну непокоїть, що її використовують у відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією.

Про це повідомляють CNN з посиланням на джерела в США та Україні, а також Politico з посиланням на Puck та NatSec Daily.

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"Джерела повідомили CNN, що між Зеленським та офіційними особами адміністрації Байдена наростає напруженість на тлі розбіжностей з приводу того, як інтерпретувати та публічно висвітлювати оцінки американської розвідки, в яких йдеться, що Росія може готувати великомасштабний напад на Україну", – зазначає видання.

"Активні стримуючі заходи"

Крім цього, у тексті вказується, що деякі офіційні особи кажуть, що уряд України зустрічає підтримку США без "особливої подяки"

"Києву було б набагато вигідніше вжити активних стримуючих заходів, таких як негайні санкції проти "Північного потоку", ніж наполегливі усні попередження про неминучу війну протягом останніх кількох місяців, які не дають жодного стримування, а фактично ненавмисно негативно впливають на українську економіку", – сказав CNN радник президента України Володимира Зеленського.

При цьому наголошується, що президент США Джо Байден та його радники були "роздратовані публічним применшенням Зеленським загрози".

Президенти України та США, фото – twitter.com/POTUS

За словами одного з чиновників США, як зазначає видання, в Америці є питання:

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"Чому ви починаєте сварку зі США?.. Чому ви зливаєте та спотворюєте інформацію, коли США – один із ваших єдиних справжніх друзів? І навіщо просити більше зброї, якщо ви кажете, що загроза не змінилася?" – сказав він.

Роздратування у США?

У свою чергу Politico повідомляє, що поведінка президента України "дратує адміністрацію президента США".

"Згідно з трьома джерелами в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, з якими я розмовляла за останні кілька місяців, український президент то дратує, то обурює, то поводиться цілком контрпродуктивно", – пише Politico з посиланням на Puck.

Що говорили в Україні?

Нещодавно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав на брифінгу, що США та інші країни "сіють паніку" навколо можливого вторгнення Росії до України.

"Мені здається, більшість народу побачили, що три, чотири, п'ять "точних дат" уже минули, і зрозуміли, що це просто залякування людей і спроба сіяти паніку. Я не знаю реальних причин, чому США так роблять, але точно це не працює на користь економіки України", – зазначив він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що зараз Росія має можливість атакувати Україну, проте остаточного рішення немає. Також Ллойд Остін заявив, що в США стежать за тим, як у Росії державні ЗМІ "говорять про дії на сході України".

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