ОАЕ вважають Україну надійним партнером: Зеленський зустрівся з шейхом Дубая

Триває візит Зеленського в ОАЕ – в Дубаї високо відгукуються про Україну

Президент Володимир Зеленський після відвідування виставки зустрівся з віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони, правителем емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом.

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Про це повідомляє ОПУ.

Вони обговорили поглиблення двосторонньої співпраці України та ОАЕ в торгово-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Своєю чергою Зеленський закликав інвестувати в українську інфраструктуру.

Окремо співрозмовники обговорили боротьбу з коронавірусом і вплив пандемії на економіки країн.

В тренді Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларів

Фото: president.gov.ua

У свою чергу шейх зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри і взаємоповаги. Він відзначив відвідування Зеленським виставки "Експо-2020" і зазначив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", українська делегація під головуванням Зеленського підписала з ОАЕ угод на 3 млрд доларів.

Відео: Сьогодні

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