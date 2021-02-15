ОАЕ вважають Україну надійним партнером: Зеленський зустрівся з шейхом Дубая

Президент Володимир Зеленський після відвідування виставки зустрівся з віцепрезидентом, прем'єр-міністром, міністром оборони, правителем емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом.
Про це повідомляє ОПУ.
Вони обговорили поглиблення двосторонньої співпраці України та ОАЕ в торгово-економічній, інвестиційній та науково-технічній сферах. Своєю чергою Зеленський закликав інвестувати в українську інфраструктуру.
Окремо співрозмовники обговорили боротьбу з коронавірусом і вплив пандемії на економіки країн.
У свою чергу шейх зазначив, що ОАЕ розглядають Україну як надійного партнера, відносини з яким розвиваються на принципах довіри і взаємоповаги. Він відзначив відвідування Зеленським виставки "Експо-2020" і зазначив, що Україна є вагомим партнером ОАЕ в питанні забезпечення продовольчої безпеки.
Як повідомляли новини "Сьогодні", українська делегація під головуванням Зеленського підписала з ОАЕ угод на 3 млрд доларів.
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