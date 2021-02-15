Україну незвично представлять в Дубаї: Зеленський відвідав виставку (фото)

Президент Володимир Зеленський під час візиту в ОАЕ разом з дружиною відвідав Всесвітню виставку "Експо" в місті Дубаї. Вони побували на презентації українського павільйону. На захід прибули міністр економіки Еміратів та інші посадові особи цієї країни, говорили про важливість співпраці у сфері торгівлі, зокрема аграрною продукцією.
Про це повідомляє пресслужба ОПУ.
Варто відзначити, що сама виставка через пандемію була перенесена і відкриється у жовтні 2021 року.
Глава держави нагадав, що Україна – один з найбільших експортерів аграрної продукції у світі і робить значний внесок у продовольчу безпеку багатьох країн. Тому дуже важливо бути представленими на виставці такого рівня.
Площа українського павільйону 2600 кв. м (4 поверхи і 15 м заввишки). Секретар Координаційного комітету з підготовки та забезпечення участі України в "Експо" Аліна Шишкіна розповіла президенту, що основна мета – це ребрендинг України як надійної країни-партнера, з якою хочеться працювати, торгувати і яку хочеться побачити на власні очі.
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На вході у павільйон буде розташовано пшеничне поле у вигляді карти України. Колоски трансформуватимуться з натуральної пшениці в нанопшеницю зі світлодіодного волокна.
"Фактично це алегорія до трансформації України. Від агрохабів до блокчейнів – таку Україну презентує наш павільйон на світовій виставці "Експо" в Дубаї", – зазначив Зеленський.
Також він ознайомився з експозицією павільйону Sustainability, присвяченого питанням ефективного і раціонального вирішення глобальних проблем сталого розвитку планети. Павільйон піднімає проблематику забруднення Землі і закликає до скорочення кількості харчових відходів, відмови від використання одноразового пластику, поліетилену.
Як повідомляли новини "Сьогодні", українська делегація під головуванням Зеленського підписала з ОАЕ угод на 3 млрд доларів.
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