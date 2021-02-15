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ОАЭ считают Украину надежным партнером: Зеленский встретился с шейхом Дубая

15 февраля, 13:36

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Продолжается визит Зеленского в ОАЭ – в Дубае высоко отзываются об Украине

Президент Владимир Зеленский после посещения выставки встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

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Об этом сообщает ОПУ.

Они обсудили углубление двустороннего сотрудничества Украины и ОАЭ в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. В свою очередь Зеленский призвал инвестировать в украинскую инфраструктуру.

Отдельно собеседники обсудили борьбу с коронавирусом и влияние пандемии на экономики стран.

В тренде
Визит Зеленского в ОАЭ: Украина подписала соглашений на 3 млрд долларов
Фото: president.gov.ua

В свою очередь шейх отметил, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения. Он отметил посещение Зеленским выставки "Экспо-2020" и заметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация под председательством Зеленского подписала с ОАЭ соглашений на 3 млрд долларов.

Видео: Сегодня

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ОАЭ Дубай Владимир Зеленский шейхи

Источник: Сегодня

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