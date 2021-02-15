ОАЭ считают Украину надежным партнером: Зеленский встретился с шейхом Дубая

Президент Владимир Зеленский после посещения выставки встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.
Об этом сообщает ОПУ.
Они обсудили углубление двустороннего сотрудничества Украины и ОАЭ в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. В свою очередь Зеленский призвал инвестировать в украинскую инфраструктуру.
Отдельно собеседники обсудили борьбу с коронавирусом и влияние пандемии на экономики стран.
В свою очередь шейх отметил, что ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения. Он отметил посещение Зеленским выставки "Экспо-2020" и заметил, что Украина является весомым партнером ОАЭ в вопросе обеспечения продовольственной безопасности.
Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация под председательством Зеленского подписала с ОАЭ соглашений на 3 млрд долларов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк