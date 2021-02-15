Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларів

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати обговорив інвестиції та економічне співробітництво, а закріплено це було підписаними угодами і меморандумами на 3 мільярди доларів.
Про це повідомляє Офіс глави держави.
За його словами, залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії
"На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку", – сказав Зеленський.
Про що домовилися з Еміратами
- Підписано меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України і інвестиційним фондом Mubadala – це поглиблення співпраці в межах розробки перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.
- Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting – співпраця зі створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку і прозорість.
- Підписані документи в галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.
- Підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.
Читайте детальніше, про що домовився Зеленський в ОАЕ з наслідним принцем Абу-Дабі.
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