Візит Зеленського в ОАЕ: Україна підписала угод на 3 млрд доларів

Українська делегація на чолі з президентом підписала низку важливих документів з Еміратами

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати обговорив інвестиції та економічне співробітництво, а закріплено це було підписаними угодами і меморандумами на 3 мільярди доларів.

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Про це повідомляє Офіс глави держави.

За його словами, залучення інвестицій – це ключ до економічного зростання України. Тож підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії

"На всіх міжнародних зустрічах я закликаю інвестувати в Україну. Наша держава має величезний потенціал: геополітичне положення, природні ресурси, освічені люди. Саме зараз час реалізовувати цей потенціал і створювати сильну економіку", – сказав Зеленський.

Про що домовилися з Еміратами

Підписано меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України і інвестиційним фондом Mubadala – це поглиблення співпраці в межах розробки перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.

– це поглиблення співпраці в межах розробки перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні. Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією INTELMAX Management Consulting – співпраця зі створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку і прозорість.

– співпраця зі створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку і прозорість. Підписані документи в галузі оборони , в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України. Підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

Відео: Сьогодні

Читайте детальніше, про що домовився Зеленський в ОАЕ з наслідним принцем Абу-Дабі.

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