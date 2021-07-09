Новий спікер Зеленського про помилки Мендель: "Спробую не повторювати"

Сергій Никифоров розповів про відносини з Мендель. Фото: колаж "Сьогодні"
Сергій Никифоров, який сьогодні змінив Юлію Мендель на посаді прес-секретаря президента України, постарається не повторювати помилок своєї попередниці і регулярно даватиме брифінги.
Про це він заявив на своєму першому брифінгу, відповідаючи на питання журналістів. "Сьогодні" розбирає деякі з них.
Відносини з Мендель
Никифоров визнав, що у колишньої спікерки Офісу президента не все було гладко.
"Можливо в неї були публічні... не будемо називати їх скандалами... я спробую їх не повторювати", – сказав Никифоров.
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При цьому він підкреслив, що з Мендель особисто він не співпрацював і жодних особистих зауважень до неї не має. Також він не планує читати її книгу "Кожен з нас – президент".
"В мене зараз замало часу, у зв'язку із тим, що мені зараз потрібно осягнути величезний обсяг інформації. Тому на книгу пані Юлії часу зараз точно не буде", – пояснив новий прес-секретар Володимира Зеленського.
Основне завдання на посаді
Одним зі своїх головних завдань на новій посаді – раніше Сергій Никифоров працював ведучим на телеканалі "Україна 24" – він назвав проведення брифінги для журналістів.
"Ми плануємо робити їх регулярними. Наскільки регулярними вони будуть, поки що сказати не можу. ОП хоче проводити їх якнайчастіше, але все залежить від наповнення – ми не будемо кликати вас сюди, якщо нам не буде чого сказати", – попередив він.
Акредитація журналістів
Щодо неакредитаціі деяких журналістів і ЗМІ на президентських заходах, Никифоров привів у приклад нещодавню прес-конференцію, яку Зеленський проводив в ангарі заводу "Антонов".
"НасНасправді прес-конференція і так тривала набагато довше, ніж було заплановано. Прес-служба зробила все можливе, аби дати президентові можливість відповісти на якомога більше запитань. Не можна фізично надати всім якісь розумні часові рамки, аби поставити запитання і отримати відповідь. Так само це стосується і акредитації – на події існує якась адекватна кількість людей, які можуть бути присутніми. Саме з цих міркувань виходить Прес-служба, коли запрошує журналістів і надає акредитацію", – пояснив Сергій Никифоров.
Нагадаємо, що перший брифінгу нового спікера Зеленського відбувся 9 липня. На них він буквально увірвався, бо біг з переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд.
Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дивіться у відеосюжеті: