Ведучий "Україна 24" Сергій Никифоров став новим прессекретарем Зеленського

Прес-секретарем президента України Володимира Зеленського офіційно став ведущий загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" Сергій Никифоров.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу глави держави.

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Новинна Група Україна заявляє, що відтепер Сергій Никифоров не працює ведучим інформаційного телеканалу "Україна 24". Юрій Сугак, головний редактор НГУ, детально прокоментував ситуацію:

"НГУ – це найкраща інформаційна команда, яка самостійно залучає і готує професійні кадри, даруючи можливість розвивати телевізійну кар'єру. Прикладом чудової реалізації таланту можна назвати журналістський шлях Сергія Никифорова. Він був журналістом новин "Сьогодні", працював у сфері міжнародних новин, і як спеціальний кореспондент висвітлював події, перші хвилини після перемоги Володимира Зеленського, перші інтерв'ю нового президента України – ці емоції глядачі телеканалу "Україна" отримували завдяки роботі Сергія у штабі тоді ще кандидата Зеленського. Також Сергій приєднався в якості ведучого до телеканалу "Україна 24" ще на етапі його створення, і, безумовно, у складі новинної команди вніс вклад у досягнення нашого інформаційного лідерства. Тепер Сергій – прессекретар президента. А для нас це приємна новина і визнання високого рівня професіоналізму нашої інформаційної редакції. Ми вдячні Сергію за загальний професійний шлях і щиро будемо радіти його успіхам. Незважаючи на те, що він працював з нами, ми і надалі об'єктивно будемо висвітлювати дії членів команди президента України, у тому числі і Сергія. Це наш обв'язок", – сказав він.

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Сергій Никифоров закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. На початку кар'єри працював на телеканалах "К-1" і "24". За сімейними обставинами змушений був повернутися до Кривого Рогу, де влаштувався на місцевий канал "Рудана".

Сергій Никифоров. Фото: instagram.com/sergii.nykyforov

З 2007 року Сергій перейшов на "Перший національний". Пізніше свій міжнародний досвід журналіст отримав в українській редакції європейського телеканалу Euronews у Ліоні.

Нагадаємо, що тривалий час Сергій Никифоров був журналістом новин "Сьогодні". При запуску загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" він приєднався до інформаційної команди як ведучий новин, і також вів ранкову програму "Ранок чемпіонів" з відомою телеведучою Талою Калатай.

"Зараз зі мною відбувається саме те, що називають "вийти із зони комфорту". Я змінив зрозумілу мені роботу, зручний графік та спокійне життя на велику пригоду із багатьма невідомими. Зізнаюся, трохи лячно. Але встрибую у все це головою вперед. І, як винагороду за ризик, очікую отримати унікальний досвід", – сказав Сергій.

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Нагадаємо, у травні стало відомо, що його попередниця Юлія Мендель написала заяву на звільнення з посади прессекретаря президента. Ось тільки далеко вона не пішла. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповідав про нову посаду Мендель.