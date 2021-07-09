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Наступнику Мендель довелося бігти на свій перший брифінг

9 липня 2021 19:06

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Перший день Сергія Никифорова на роботі виявився дуже насиченим – і зустріч Єрмака з заступником держсекретаря США, і перший брифінг

Сергій Никифоров дав свій перший брифінг в Офісі президента. Фото: скріншот

Сергій Никифоров дав свій перший брифінг в Офісі президента. Фото: скріншот

Наступник Юлії Мендель на посаді прес-секретаря президента України, призначений сьогодні Сергій Никифоров, активно почав свою роботу на цій посаді.

На свій перший брифінг, який відбувся 9 липня, Никифоров буквально увірвався.

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Як він пояснив, щоб не змушувати журналістів чекати, йому довелося бігти з попереднього заходу – переговорів глави Офісу президента Андрія Єрмака з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд.

"Хух! Треба віддихатися, тому що я біu. Я не нервуюся, але я біг", – пояснив захеканий Никифоров.

Також він відповів на питання журналістів. Зокрема, Никифоров сказав, що спробує уникати скандальних ситуацій, в які потрапляла його попередниця, і що не планує читати книгу Мендель про роботу на Банковій.

Крім того, за його словами, до цієї посади він ніколи раніше не перетинався з президентом особисто, але в студентські роки їздив в групі підтримки, коли Володимир Зеленський брав участь в КВН.

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Никифоров уточнив, що в ОПУ планують регулярно проводити брифінги для ЗМІ, а також пояснив ситуацію з неакредитацією деяких ЗМІ на виступи президента – виділяється певна кількість місць для журналістів, тому всім бажаючим їх може не вистачити.

Нагадаємо, що Юлія Мендель була звільнена раніше цього самого дня, хоча про її намір звільнитися стало відомо ще на початку місяця. В Офісі президента вже висловили їй подяку за співпрацю і зазначили, що Мендель продовжить працювати в команді Зеленського. Допускається, що вона стане радників глави ОПУ Андрія Єрмака.

Про що ще говорять в Україні та світі 9 липня, дивіться у відеосюжеті:

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